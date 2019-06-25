OSMANİYE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ
1 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını kaybeden tarım işçisi Suriyeli Vadha Aksak (18), Osmaniye'de gözyaşları arasında toprağa verildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:27 Kaynak: DHA
'in Tarsus
ilçesinde, yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını kaybeden tarım işçisi Suriyeli Vadha Aksak (18), Osmaniye
'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen Vadha Aksak, Osmaniye'de öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, belediye asri mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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