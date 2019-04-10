Osmaniye'ye 3 Milyarlık 495 Proje

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2019 yılında Osmaniye'ye kazandırılacak 495 projenin toplam tutarının 3 milyar 67 milyon 731 bin lira olduğunu, dönem sonu itibariyle 91 milyon 896 bin 820 lira harcama yapıldığını söyledi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, 2019 yılında Osmaniye'ye kazandırılacak 495 projenin toplam tutarının 3 milyar 67 milyon 731 bin lira olduğunu, dönem sonu itibariyle 91 milyon 896 bin 820 lira harcama yapıldığını söyledi.



Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı ikinci dönem toplantısı, Vali Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında gerçekleştirildi. kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, kente yapılan ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili projeler değerlendirildi.



Toplantının başında konuşan Vali Coşkun, yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, "Osmaniye'de 2019 yılında toplam proje bedeli 3 milyar 67 milyon 731 bin lira olan 495 adet proje üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu projelere ayrılan ödenek miktarı 268 milyon 869 bin 758 liradır. 2019 yılı dönem sonu itibariyle 91 milyon 897 bin 820 lira harcama yapılarak yüzde 34,1 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.



2019 yılında Yatırım Programı'nda bulunan 495 adet projenin 43'nün bitirildiğini, 88'inin yapımı devam etmekte olduğunu, 7'sinin ihale aşamasında olduğunu, 357 adedine ise başlanılamadığını ifade eden Vali Coşkun, "Yılın ilk çeyreği olması nedeniyle başlanamayan proje sayısı yüksek gözüküyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde çalışmalarımızın artmasıyla projelerimizin önemli bir bölümü tamamlanacaktır" dedi.



Yatırım programında yer alan projelerin gerçekleştirilme oranları, maliyet ve ödenek tablosunun değerlendirilmesi, yatırımcı kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelerde gelinen aşamanın analiz edilmesi, hedeflere ilişkin sunumlarla süren toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirmesiyle son buldu. - OSMANİYE

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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