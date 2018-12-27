Osmaniye'ye 32 Araçlık Otopark

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi'nde muhtarlık binasının bulunduğu bölgeye 32 araçlık otopark yapıyor.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi'nde muhtarlık binasının bulunduğu bölgeye 32 araçlık otopark yapıyor.



Şehri geleceğe taşıyacak çalışmaları bir bir hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Osmaniye Mahallesi Çağlar ve Çağdaş Sokakların bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışmalarını başlattı. Düzensiz parklanmanın yaşandığı alanda 32 araçlık otopark, yeşil alan ve bisiklet park alanı yapımı için çalışmalar sürüyor.



Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki AK Partili yöneticilerle birlikte muhtarlık binası önündeki alanda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin en büyük ihtiyaçlarından birinin araçların park edeceği otoparklar olduğunu ve otopark sayısının çoğaltılması gerektiğine dikkat çeken Taban, "Bunu da mahalle aralarında her alanda yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan gelsin, muhtarımızdan gelsin, kendi çalışma arkadaşlarımızın teklifleri olarak gelsin hiç fark etmez, önemli olan bizim orada insanların refahını, huzurunu, standardını yükseltebilmek. Burada da güzel bir çalışma hayata geçiyor. Bu çalışmayla ilgili de küçük bir bilgi verelim; burası Osmaniye Mahallesi Çağlar ve Çağdaş Sokakların bulunduğu alan. Eskiden de bir otopark uygulaması vardı ancak şuan bunu biz daha etkili kullanabilmek adına yenilemiş oluyoruz. Burada 890 metrekarelik alanda çalışmamız projelendirildi. Bunun üzerinde 32 araçlık 480 metrekarelik otopark alanı oluşturuyoruz. Bisiklet park yeri bırakıyoruz. 90 metrekarelik bir yeşil alanımız var ve gördüğünüz sert zemin alanları burada yer alacak. Yine yeşil alanlarda yetişkin ağaçları da yeşillendirme çalışmalarında hayata geçirecekler. İnşallah daha fazla otopark alanları, çocuk parkı alanları ve yeşil alanlar üreterek her bölgenin kendi içerisinde güzel yaşam alanları hedefliyoruz. Burada yapılan çalışmanın şehrimize ve mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.



"Barınacak yeri olmayan vatandaşları bizlere bildirin"



Başkan Taban, artık kış mevsiminin kendini hissettirdiğini de kaydederek, bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlar için çağrıda bulundu. Taban, "Soğuk havaları artık iyice hissettiğimiz günlerdeyiz. Dün sosyal medya hesaplarımızdan da duyurmuştuk, gerçekten imkanlarımızı fazlasıyla seferber ederek ihtiyaç sahibi aileleri sahiplenmeye ve mümkün mertebe soğuk havalarda barınacak yerleri olmayan insanları uygun yerlere alarak onların hayatta kalabilmelerini sağlamalıyız. Müslüman olarak sahip çıkmak durumundayız. Bu ve bunun gibi ihtiyaç sahibi kişilerimiz varsa sizlerden istirham ediyorum, belediyemize, 153 hattımıza, şahsıma ulaştırmanız kafidir" açıklamalarında bulundu. - BURSA

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