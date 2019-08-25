Son Dakika Haberleri: Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü
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Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü

1 saat önce

Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü Acı haberle yıkılan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir...

Osmaniye'ye çifte şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü

Acı haberle yıkılan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın yakınları fenalık geçirdi gözyaşlarına boğuldu

OSMANİYE - Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'deki baba ocaklarına ateş düştü.

Pençe-3 Harekatı'nda bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın acı haberi Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki ailesine verildi. Evli olduğu bildirilen uzman çavuşun yakınları fenalık geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin fenalık geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Bekar olduğu bildirilen Piyade Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin yakınları gözyaşına boğulurken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Oğuzhan Yılmaz, Osmaniye, Piyade, Genel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:10 Kaynak: İHA
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