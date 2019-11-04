Son Dakika Haberleri: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son Dakika Genel Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

7 saat önce

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Suriye'nin Resulayn bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildiOSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun acı haberi,...

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin Resulayn bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildi

OSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına düştü.

Suriye'nin Resulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildi. Kadirli ilçesi Yeni Mahalledeki şehidin babası İrfan Topçu'nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehit olduğu haberini birlikte verdiler.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu'nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi.

Şehidin evli olduğu 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi
Denizli'ye eylem için gelen DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu yakalandı! Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 01:10:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]