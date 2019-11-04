Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin Resulayn bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildi

OSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba ocağına düştü.

Suriye'nin Resulayn kasabasında teröristlerce önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun ailesine acı haber verildi. Kadirli ilçesi Yeni Mahalledeki şehidin babası İrfan Topçu'nun evine gelen Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, Uzman Çavuş Suat Topçu'nun şehit olduğu haberini birlikte verdiler.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin babası İrfan Topçu'nun Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünün muhtarı olduğu belirtildi.

Şehidin evli olduğu 4 ve 6 yaşında iki çocuk babası olduğu öğrenildi.