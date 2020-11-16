Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
16.11.2020 14:53
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı
OSMANİYE - Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un acı haberi Osmaniye'deki ailesine ulaştı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl Köyü'nde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.
Hatice Topuksuz ile evli olan geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye'de toprağa verilecek.
Son Dakika Ryan Giggs'in şiddet uyguladığı sevgilisi Kate Greville ilk kez görüntülendi Oğluna "Annenizin yanına gidiyorum" mesajı atan baba cami derneğinde asılı halde bulundu Bakan Soylu, koronayla mücadele sürecini anlattı: Bana dokunmaz diyordum, insanı yere seriyor Adliyede dehşet anları! Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederine kurşun yağdırdı iPhone alabilmek için böbreğini satan genç, ömür boyu yatağa mahkum oldu Meksika'da selde mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı duygusal anlara yol açtı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt: Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar