Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Şehidin Babası İbrahim Çalım: "Bin evladım olsa binini de gönderirim"

OSMANİYE - Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle çıkan çatışmamada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın acı haberi baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak Avaşin Bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında teröristlerle girilen çatışma sonucunda Osmaniyeli Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım (22), şehit düştü. Şehidin acı haberi Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına askeri erkan tarafından verildi. Şehit haberini alan komşuları şehidin ailesine baş sağlığı dilerken, şehidin baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

Bin evladım olsa binini de gönderirim diyen şehidin babası İbrahim Çalım "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.