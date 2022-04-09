Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

09.04.2022 18:19

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü Adana'daki kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Adana'daki kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı

OSMANİYE - Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan acı haberi baba ocağına ulaştı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kozan ilçesi Mansurlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 JAA 081 plakalı jandarma devriye aracıyla 01 JB 505 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçların hurdaya döndüğü kazada 2 asker şehit düşerken 3 asker de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan yaralı askerler ambulanslarla hastaneye sevk edilirken şehit düşen askerlerde hastane morguna kaldırıldı.

Kazada şehit düşen askerlerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniyeli olduğu öğrenildi. Şehit Yusuf Avan'ın Düziçi ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşırken haberi alan acılı ailesinin Kozan ilçesine gittiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın yarın Düziçi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'ye şehit ateşi düştü - Son Dakika


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