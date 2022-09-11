OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

11.09.2022 23:19

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Uzman Çavuş Fatih Kalkan, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kalkan'ın şehadet haberi, Osmaniye Garnizon Komutan Yardımcısı Yarbay İlkay Gül tarafından Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki eşi Gülkan Kalkan'a ulaştı. Kalkan'ın 3 aylık Yaren isminde çocuğu olduğu, anne-babasının ise Malatya'da yaşadığı öğrenildi. Şehadet haberinin ardından Kalkan'ın evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin ne zaman ve nereye defnedileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. (DHA)

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Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! Fatih'te meslektaşı tarafından vurulan polis yaşamını yitirdi! Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi Şehit Uzman Çavuş Fatih Kalkan'ın eşine şehadet haberi verildi
Kaynak: DHA

Osmaniye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: OSMANİYE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Son Dakika
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