Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü (3)

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJIIrak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımladı.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajın da, "Silah arkadaşımız 26 Nisan 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi. Haber: ANKARA,



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