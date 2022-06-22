Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi - Son Dakika
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Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi

22.06.2022 08:26

Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına daha etkin mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın...

Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi

Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Depo su'nda konuşlandırıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de çıkan orman yangınlarına daha etkin mücadele etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı.

Orman yangınlarının en fazla etkili olduğu kentler arasında yer Osmaniye'de, çıkan yangınlara hızlı ve etkin müdahale etmek için Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan yangın söndürme helikopteri Dereli Orman Deposu'nda konuşlandırıldı. Yangın sezonu boyunca Osmaniye'de hazır bulundurulacak olan yangın söndürme helikopteri muhtemel yangınlara havadan anında müdahale edecek. Yangınla mücadeledeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'dan helikopter ve dağıtılacak olan su tankları hakkında bilgiler aldı.

Orman yangınlarına karşı her daim hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Geçen yıl orman yangınlarında nasıl kahramanca mücadele verdiklerine şahit oldum. Her zaman daha iyiye gitme anlamında hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sene muhtarlarımıza çok modern yangın söndürme tanklarımızı teslim ediyoruz, bunların ilk müdahale anlamında çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yangın söndürme helikopterimiz de geldi, konuşlandı. Temennimiz yangınların olmaması ama biz yangın ihtimaline karşı her daim hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyor ve hazırlıklarımızı her daim gözden geçiriyoruz. İnşallah yangın olmaz, olursa da en etkili mücadeleyi yapma gayreti içindeyiz" dedi.

Orman yangınlarına ilk müdahalede üstün başarı sağlayan 2,5 tonluk su tankları da Tehci, Kırıklı, Yarpuz ve Şekerdere muhtarlarına Vali Erdinç Yılmaz tarafından teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'ye yangın söndürme helikopteri tahsis edildi - Son Dakika

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