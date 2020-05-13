OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ - Son Dakika

OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ

33 dakika önce

Osmaniye'de, yeme içme ihtiyacını karşılarken zorlandığı görülen sokak kedisi, diş tedavisi ile eski sağlığına kavuştu.

Osmaniye'de, yeme içme ihtiyacını karşılarken zorlandığı görülen sokak kedisi, diş tedavisi ile eski sağlığına kavuştu. Kedinin, çürük olan dişi çekilip, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı.

Alptekin Berk, Atatürk Caddesi üzerindeki işyerinin önünde bir kaç aydır beslediği 'Pakize' ismini verdiği sokak kedisinin ağzından salya ve pis kokular geldiğini fark etti. Verdikleri yemekleri sağlıklı tüketmediğini gördüğü kediyi yanına alan Berk, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştı. Laçinbala, dişinde çürükler tespit edilen kediyi tedaviye aldı. Kedinin, çürük olan dişi çekilip, antibiyotik ve mineral tedavisi uygulandı. Hayvan sever Alptekin Berk, "Sokakta hayvanlarından ismini 'Pakize' koyduğumuz kedimizin son günlerde verdiğimiz yemekleri sağlıklı tüketemediğini fark ettik. En sevdiği ciğer soteyi bile zor yiyordu. Çaresizce yardım beklerken, haber sitelerinden HAYTAP'ın Osmaniye il temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala'ya ulaştım. İstirahat günü olmasına rağmen kedimizin muayenesini yaptı. Kedimizin dişinin çürük olduğunu fark ettik. Ağız ve diş temizliğini yapıp, gereken ilaçları uyguladı, reçetemi verdi. HAYTAP'ın Türkiye'nin bir çok noktasında bu tip hayvanlara yardım eli uzatabilmesi için destek verin" dedi.

'ÇÜRÜK TEDAVİ EDİLMEZSE BESLENEMEYİP ÖLÜRLER'

Tedavi için kendisine ulaştırılan sokak kedisinin dişlerinde çürümeler olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise şunları kaydetti: "1 yaşındaki dişi sokak kedimizin dişleri çok kötü durumdaydı. Kedilerde sık görülen çürük tedavisinin önüne geçilmezse beslenemeyen kediler öldüğü gibi hastalanıp halk sağlığını da tehdit edebilirler. Bu düşüncelerle aylar önce tesisimiz kurulurken HAYTAP'dan ağız ve diş bakımında kullanılacak malzemelerden istemiştik. Bizleri kırmadılar 100'lerce kedinin hayatını kurtardılar. Bizlere bu imkanları veren HAYTAP yönetim kuruluna ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Ağzındaki çürükleri kavitron makinesi ile temizledik. Çürük 1 dişini çektik. Antibiyotik ve mineral tedavisine başladık."

Tedavisinin ardından Alptekin Berk'e teslim edilen kedinin, şuanda sağlıklı ve rahat bir şekilde yeme içme ihtiyacını giderdiği belirtildi.

OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ

Hayvan Hakları Federasyonu, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:28 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun         
08:47
Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu Koronavirüs salgınının 2 yeni merkez üssü Kuzey ve Güney Amerika oldu         
08:46
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı         
08:33
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız         
07:53
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşlarına içinde adaya veda etti         
07:40
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı         
03:28
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma         
00:47
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:37
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı         
00:26
Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler         
00:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı         
00:14
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti         
00:10
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı         
00:03
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı         
23:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz         
23:30
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti         
23:24
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı         
23:17
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum         
23:11
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın         
23:08
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti         
22:57
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor         
22:52
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaşa, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı         
22:45
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem         
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz         
22:33
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi         
22:02
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı         
21:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 09:02:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSMANİYE YEME İÇMEDE ZORLANAN SOKAK KEDİSİNE DİŞ TEDAVİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]