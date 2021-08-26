Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Başkanı Çolpan: "Reklam olmayan ürün hiçbir zaman için para etmez" - Son Dakika

Güven tazeleyen Osmaniye'yi Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan,"Reklam olmayan ürün hiçbir zaman için para etmez. Derneğin kurulmasıyla birlikte Osmaniye'nin tanıtılma oranı yükseldi. Osmaniye fıstığının tanınması için çok emek verdik"dedi.

Osmaniye'yi Tanıtma Derneği'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Seçimle tekrar güven tazeleyen mevcut başkan Bahri Çolpan yönetim olarak var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

2017 yılında 40 kişilik bir arkadaş gurubuyla derneği kurduklarını dile getiren Başkan Çolpan, "Derneğin kurulmasıyla birlikte Osmaniye'nin tanıtılma oranı yükseldi. Osmaniye fıstığının tanınması için çok emek verdik. Nihayetinde verdiğimiz mücadele sayesinde ulusal televizyonlarda Osmaniye fıstığının adını sıkça duymaya başladık. Ayrıca Türkiye genelindeki birçok ulusal çerez firması Osmaniye fıstığı olarak ürettiği ürünlere damga vurmaya başladı. Mücadelemiz sayesinde Osmaniye fıstığı önümüzdeki yıllarda değerinin üzerinde para edecektir. Unutulmamalıdır ki reklam olmayan ürün hiçbir zaman için para etmez. Osmaniye fıstığı layık olduğu yere kesinlikle gelecektir. Ayrıca Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği olarak kurulan derneğimiz çeşitli eleştirilere maruz kalınca bizde adını Osmaniye'yi Tanıtma Derneği olarak değiştirme kararı aldık. Derneğimizin yeni adı hayırlı uğurlu olsun. Kentimizi tanıtmak adına güzel işlere imza atmak nasip olsun" diye konuştu.

Bahri Çolpan'ın başkanlık ettiği Osmaniye'yi Tanıtma Derneği'nin yeni yönetiminde Şükrü Baba, Erdal Aydın, Zekiye Yılmazer, Asena Alaca, Elif Tek ve Esra Aslan isimleri yer aldı.

Olağan Genel Kurul Toplantısının ardından Başkan Bahri Çolpan ve yönetimi Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'u ziyaret ederek derneğin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - OSMANİYE