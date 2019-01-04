Son Dakika Haberleri: Osmaniye Zihinsel Engelli Gence Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

Osmaniye Zihinsel Engelli Gence Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı

1 saat önce

Zihinsel engelli gence cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandıOsmaniye'nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Zihinsel engelli gence cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde zihinsel engelli 19 yaşındaki gence cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

Kadirli ilçesine bağlı bir köyde oturan zihinsel engelli gencin babası, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek oğlunun, aynı köyden H.G.'nin (24) cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Bunun üzerine H.G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:28 Kaynak: DHA

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