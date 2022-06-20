Asfaltlama çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için İl Genel Meclisi olarak gereken her şeyi yapacakları kaydeden Gizlice, projeye destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye Zorkun Yaylası yolunda asfaltlama çalışmaları başladı - Son Dakika

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