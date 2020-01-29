Osmaniyeli 3 judocu Avrupa Kupasında Türkiye'ye temsil edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniyeli 3 judocu Avrupa Kupasında Türkiye'ye temsil edecek - Son Dakika Spor

Osmaniyeli 3 judocu Avrupa Kupasında Türkiye'ye temsil edecek

7 saat önce

Türkiye Judo Federasyonu'nun Kilis'te düzenlediği Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında dereceye giren 3 sporcu Avrupa kupasında Türkiye'yi temsil edecek.

Osmaniyeli 3 judocu Avrupa Kupasında Türkiye'ye temsil edecek, System.String[]

Türkiye Judo Federasyonu'nun Kilis'te düzenlediği Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasında dereceye giren 3 sporcu Avrupa kupasında Türkiye'yi temsil edecek.


Kilis Beşevler Spor Salonu'nda üç gün süren Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonasına, 62 ilden; 371'i kadın ve 506 erkek judocu kürsüye çıkmak için mücadele etti.


Osmaniye adına yarışan Yalçın Çalık 81 kiloda Türkiye ikincisi, Selahattin Elbaş 73 kiloda Türkiye yedincisi, Emrullah Küpeli 90 kiloda Türkiye dokuzuncusu olarak Osmaniye'yi temsil etti.


Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Mustafa Zıpır, yaptığı açıklamada, imkan tanındığı zaman bölgede yaşayan çocukların çok güzel başarılara imza attığını söyledi.


Kulüp bünyesinde 45 sporcunun bulunduğunu belirten Zıpır, "Türkiye derecesi alan sporcularımız 29 Şubat 2 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olan Nazım Canca Judo Avrupa Kupasında ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler" dedi. - OSMANİYE

Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
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