Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi

Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi

44 dakika önce

Osmaniyeli atletler, Mersin'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü.

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Osmaniyeli atletler, Mersin'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü.

Türkiye Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı.

Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Oğuzhan Usta U18 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat U18 gülle atmada Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Damla Nur Anar U16 cirit atmada Türkiye ikincisi, Mehmet Kırca U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca U16 cirit atmada Türkiye ikincisi olarak derece elde etti. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Atletizm, Mersin, Türkiye, Spor
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