Osmaniyeli Atletlerden Türkiye Derecesi

Osmaniyeli atletler, Mersin
'de düzenlenen şampiyonadan derecelerle döndü. Türkiye Atletizm
Federasyonu faaliyet programında yer alan Seyfi Alanya
Atmalar Şampiyonası Mersin'in ev sahipliğinde Nevin Yanıt
Atletizm Kompleksinde gerçekleştirildi.
Yaklaşık 330 atletin yarıştığı müsabakalar gülle, disk, cirit ve çekiç atma olmak üzere dört branşta yapıldı.
Şampiyonaya Osmaniye'den katılan Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Oğuzhan Usta
U18 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Nuh Bolat
U18 gülle atmada Türkiye ikincisi, Seher Cansu Cengiz U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, Damla Nur
Anar U16 cirit atmada Türkiye ikincisi, Mehmet Kırca
U16 cirit atmada Türkiye şampiyonu, İsmail Ağca U16 cirit atmada Türkiye ikincisi olarak derece elde etti. - OSMANİYE