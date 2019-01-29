Osmaniyeli Boksör Milli Takım Hazırlık Kampına Davet Edildi
49 dakika önce
Osmaniyeli boksör Murat Obudan, U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.
Osmaniyeli boksör Murat Obudan, U22 Avrupa
Boks Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi. Türkiye
Boks Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu
Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleşiyor.
12 Şubat'a kadar sürecek Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına Osmaniye'yi temsilen 60 kilo Büyük Erkekler kategorisinde Murat Obudan'da katıldı. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:29 Kaynak: İHA
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