Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli Boksör Milli Takım Hazırlık Kampına Davet Edildi

Osmaniyeli Boksör Milli Takım Hazırlık Kampına Davet Edildi

49 dakika önce

Osmaniyeli boksör Murat Obudan, U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.

Osmaniyeli Boksör Milli Takım Hazırlık Kampına Davet Edildi, System.String[]
Osmaniyeli boksör Murat Obudan, U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampına davet edildi.

Türkiye Boks Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan U22 Avrupa Boks Şampiyonası hazırlık kampı Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleşiyor.

12 Şubat'a kadar sürecek Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına Osmaniye'yi temsilen 60 kilo Büyük Erkekler kategorisinde Murat Obudan'da katıldı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kastamonu, Türkiye, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kenevirden X-Ray Cihazı ve El Dezenfektan Cihazı Üretildi Ünlü Oyuncu Hülya Avşar, Havuz Videosuyla Genç Kızlara Taş Çıkarttı

AP Adayı Rum Vekilin 'Kıbrıs Helendir' Paylaşımı Tepki Çekti Serdar Aziz, Lazio'nun Teklifin Kabul Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 18:18:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli Boksör Milli Takım Hazırlık Kampına Davet Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]