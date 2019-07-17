Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli ciritçi Balkan Şampiyonu
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Osmaniyeli ciritçi Balkan Şampiyonu

1 saat önce

Osmaniyeli Oğuzhan Usta, İstanbul'da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazandı.

Osmaniyeli ciritçi Balkan Şampiyonu, System.String[]
Osmaniyeli Oğuzhan Usta, İstanbul'da düzenlenen Balkan U18 Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazandı.

İstanbul'da 16 ülkeden 253 atletin katılımıyla yapılan Balkan U18 Şampiyonası'nda Türkiye, madalya sıralamasında ilk sırayı elde etti.

Toplam 54 sporcuyla yarışmalara katılan Milliler, 11 branşta şampiyon olurken, 12 ikincilik, 10 da üçüncülük kazanarak toplam 34 podyum yakaladı.

İstanbul Olimpiyat Stadı yan pistinde yapılan şampiyonada milli forma altında mücadele eden cirit atma branşında Osmaniyeli sporcu Oğuzhan Usta, 70.98'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. - OSMANİYE
Oğuzhan Usta, İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:02 Kaynak: İHA
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