Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli gazeteciler İl Jandarma Komutanı Tombul'u ziyaret etti
Son Dakika Güncel Osmaniyeli gazeteciler İl Jandarma Komutanı Tombul'u ziyaret etti

Osmaniyeli gazeteciler İl Jandarma Komutanı Tombul'u ziyaret etti

1 saat önce

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Zafer Tombul'u ziyaret etti.

Osmaniyeli gazeteciler İl Jandarma Komutanı Tombul'u ziyaret etti, System.String[]

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) yönetim kurulu üyeleri, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Zafer Tombul'u ziyaret etti.


Tombul, makamında gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada, CGC yönetimine ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Göreve başlayalı henüz bir ay olduğunu ifade eden Tombul, "Kenti ve bölgeyi tanımaya çalışıyorum. Bu anlamda jandarma karakollarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında arkadaşlarla istişarelerde bulunuyoruz." dedi.

Tombul, ziyaretlerinde, vatandaşların askerlere yönelik sevgisi olduğunu gözlemlediğini belirterek, bu durumun kendisini memnun ettiğini kaydetti.

CGC Başkanı Ali Cihangir de göreve yeni başlayan İl Jandarma Komutanı Tombul'a başarı diledi.

PKK'ya yönelik operasyonları gururla takip ettiklerini dile getiren Cihangir, "Jandarma ekiplerimizin Amanoslarda, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarını gururla takip ediyoruz. Kararlılıkla verilen mücadelenin sonuç vereceğine olan inancımız tamdır. Kent insanımız da bu konuda oldukça duyarlıdır ve askerini sever. Bizler de her zaman askerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Cihangir, ziyaret sonunda İl Jandarma Komutanı Tombul'a CGC kupa bardağı ve yerfıstığı drajesi verdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Osmaniye, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:28 Kaynak: AA
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