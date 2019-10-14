Son Dakika Haberleri: Osmaniyeli güreşçi Balkan Şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Osmaniyeli güreşçi Balkan Şampiyonu oldu

Osmaniyeli güreşçi Balkan Şampiyonu oldu

2 saat önce

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Nurşat Taşçı, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda altın madalya sahibi oldu.

Osmaniyeli güreşçi Balkan Şampiyonu oldu, System.String[]

Osmaniye Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Nurşat Taşçı, Bulgaristan'ın Panagyurishte şehrinde düzenlenen U15 Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 85 kiloda altın madalya sahibi oldu.


Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, güreşe yaptıkları yatırımların karşılığını almaya devam ettiklerini belirterek, geleceğin Rıza Kayaalpleri'nin Güreş Eğitim Merkezi'nden çıkacağını söyledi. Loğoğlu, "Nurşat kardeşimizin başarısıyla gurur duyduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı birincilikle göndere çektirdiler. Altyapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımız, Rıza Kayaalp abilerinin izinden gidiyorlar. Güreş Eğitim Merkezimizden daha nice başarılı sporcular çıkacaktır. Bulgaristan'da şampiyon olan sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

Bulgaristan, Osmaniye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
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