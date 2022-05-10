Osmaniyeli Mobilyacı: "Müşteriye Yaptığımız İşler Azaldı. İşlerimiz Durduğundan Hurda Tamirine Başladık" - Son Dakika

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de mobilyacılık yapan Salih Üçkazan, "Aldığımız ürünlerin fiyatları 5 kat arttı. Müşteriye yaptığımız işler azaldı. İşlerimizin durduğundan dolayı hurda tamirine başladık. Bu sektörde çalışan insanlar aç kalmaz diyorduk, şimdi bu bela bizim başımıza sarıldı. Mümkünse yöneticilerimiz konuşmasın, çünkü konuştukça bize zarar veriyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 19 yıldır mobilyacılık yapan esnaf girdi maliyetlerinden dolayı çok zor durumda olduklarını belirtti.

Mobilya esnafı Ramazan Kaplan, "7-8 yıldır bu sektörün içindeyim ben daha bu kadar kıtlık görmedim. Eskiden biz müşteriye fiyat verirken mazot parası koymuyorduk ama şu an bir yaylaya işe gideceğimiz zaman artık 500 lira, 1000 lira civarı mazot parası eklemek zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Salih Üçkazan Anka Haber Ajansı'na yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Üçkazan şunları söyledi:

"Aldığımız ürünlerin fiyatları 5 kat arttı. Dışarı gönderilen malzemenin, bize gelen girdinin aradaki farkı çok yüksek olduğundan işlerimiz durdu. Müşteriye yaptığımız işler azaldı. Bugünden itibaren de işlerimiz durduğundan dolayı hurda tamirine başladık. Sandalye, masa; yaptırma gücü olmayan insanların getirip tamir edip gidip evine koyuyoruz.

"MALZEME FİYATLARI YÜZDE 300 ARTTI"

Mazot girdilerimiz çok yüksek, MDF fiyatlarımız çok yüksek, bu arada aksesuar değimiz menteşe, kulp diğer malzemelerin fiyatları da yüzde 300 arttı. Bundan dolayı müşterimize fiyat verdiğimizde, müşteri bize iş vermiyor. Vermediğinden dolayı da bizim işlerimiz çok düştü, mağdur durumdayız. Bu sektörde çalışan insanlar aç kalmaz diyorduk şimdi bu bela bizim başımıza sarıldı. Bir açıklama yapıyor yöneticilerimiz, 'Dışarıya giden MDF, sunta fiyatlarımızı düşüreceğiz' diyor 'kotayı düşüreceğiz' diyor aynı gün yüzde 50 zam geliyor. Mümkünse yöneticilerimiz konuşmasın çünkü konuştukça bize zarar veriyor.

"EK İŞ OLARAK AHŞABA DÖNDÜK"

Gördüğünüz gibi içeride toz toprak hiçbir şey bulamayacağız çünkü çalışmıyoruz. Ek iş olarak ahşaba döndük, satılmıyor. Alan müşterimiz geliyor, fiyatlara itiraz ediyor. Mesela şurada kapımız var arkadaş fiyatı verdik 2 gün sonra fiyatlarımız yüzde 50 zam geldi, adam malzemesini almadı ve şu an elimizde kaldı, bu da bize bir külfet oluyor, alınmayan malzeme de bizim cebimizden gidiyor.

Malzeme desteği biz maddi manevi bir şey istemiyoruz. Burada çalışacak insanların yevmiyesi de arttı, bundan dolayı işçi de bulamıyoruz, arkadaşlar gelmiyor. İnsanlar başka yerde başka şekilde insanların yanına gitmek zorunda kalıyor. 12 liraya aldığım şu an da 32 lira, yüzde 300 neyse ben yediğim kazığı bilirim. Burada 3 kat artmış yüzde 300 artmış. Bir menteşe almışım zamanında 2 liraya aldığım menteşe şu an 8 lira, girdimiz çok yükseldi."

"ARTIK MAZOT PARASI DA EKLİYORUZ"

Bir başka mobilyacı esnafı Ramazan Kaplan ise şunları söyledi:

"7-8 yıldır bu sektörün içindeyim ben daha bu kadar kıtlık görmedim. Eskiden biz müşteriye fiyat verirken mazot parası koymuyorduk. Ama şu an bir yaylaya işe gideceğimiz zaman artık 500 lira, 1000 lira civarı mazot parası eklemek zorunda kalıyoruz. Bizim kazancımız zaten düştü fiyatlar yükseldiği için biz emeğimizden kısıyoruz. Bu şekilde mazota fark koymak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz boş kaldık diye elemanın yevmiyesi çıksın diye bunları yapıyoruz ve bunlarda satılmıyor elimizde kalıyor. Boyanın tenekesi 3 bin lira komple boya, tiner, doldu biz nasıl iş yapalım? Daha önceden dolap yaparken metrekare olarak hesaplıyorduk şu an malzeme olarak hesaplıyoruz. Ölçüyü çıkarıyoruz ölçüyü giriyoruz ne kadar gidiyor 3 bin lira üstüne sadece yevmiye koyuyoruz, kaç gün çalıştık 3 gün, 500-1000-1500 lira civarı. Eskiden metrekareye vurunca örnek veriyorum 2 bin lira kalan kar, şu zamanda 800 lira gibi cüzi miktara düştü."