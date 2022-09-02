Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ağıtı oğluna hediye etti - Son Dakika
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Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ağıtı oğluna hediye etti

02.09.2022 19:16
Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ağıtı oğluna hediye etti

Osmaniyeli müzisyen Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, 1980'de şehit olan polis memuru Hasan Sert için bestelediği ağıtın sözlerini çerçeveletip şehidin Adana'da yaşayan oğluna hediye etti.

Osmaniyeli müzisyen Hanifi Gökhan Yazıcıoğlu, 1980'de şehit olan polis memuru Hasan Sert için bestelediği ağıtın sözlerini çerçeveletip şehidin Adana'da yaşayan oğluna hediye etti.

Yazıcıoğlu, 1980 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde şehit olan Sert için bestelediği ağıtın sözlerini ve Sert'in resminin bulunduğu tabloyu şehidin oğlu Bircan Sert'e teslim etti, Sert için bestelediği ağıtı seslendirdi.

Yazıcıoğlu, AA muhabirine, Türkistan Edebiyat ve Sanat Derneği ile Milli Beka Hareketi desteğiyle Türkiye'de tespit edebildikleri 13 bin şehit için 13 bin beste yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Şehitler için eserlerin sözlerini yazarken yakınlarına ulaşıp bilgi aldığını, çalışmalarını buna göre yönlendirdiğini anlatan Yazıcıoğlu, "Şehit Sert'in anısını canlı tutmak, hatırlamak için anısına özel kendisini, şehitliğini, yiğitliğini, mertliğini, merhametli olduğunu anlatan bir eser besteledim. Her şehidimize bir eser besteliyorum. 13 bin şehide 13 bin eser olarak yola çıktık." dedi.

Bircan Sert de kendisi bir yaşındayken yaşanan olayda babasının 6 yıllık polis memuru olduğunu anımsatarak, Yazıcıoğlu ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyarette Milli Beka Hareketi Adana İl Başkanı Mehmet Aras ile Başkan Yardımcısı Sercan Sevgi de bulundu.

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Kaynak: AA

Hasan Sert, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ağıtı oğluna hediye etti - Son Dakika

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