Üye Girişi
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu - Son Dakika

11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

25.01.2022 09:19

- 11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 5-6.

- 11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 5-6. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu

39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin atıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş'un hedefinde diş doktoru olmak var

OSMANİYE - Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi Ali Erdem Akkuş, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 5-6. sınıf kategoride soruların tamamını cevaplayarak dünya birincisi oldu. 39 ülkeden 10 bin 979 öğrencinin katıldığı yarışmada dünya birincisi olan Akkuş'un hedefinde diş doktoru olmak var.

Dünya çapında online olarak düzenlenen Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması her yıl 6 defa olmak üzere 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 sınıf kategorilerinde yapılıyor. Bu yıl yarışmaya Osmaniye'den 5-6. sınıf kategorisinde Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ali Erdem Akkuş da katıldı. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 15 soruyu doğru cevaplayarak 39 ülkeden 10 bin 979 öğrenciyi geride bırakan Akkuş, dünya birincisi oldu.

"15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum"

"Büyüyünce ne olacağımı tam seçemedim ama diş doktoru olmak isterdim" diyen Ali Erdem Akkuş, "Bu sınava girmeden önce öğretmenlerimiz bize okulda ve evde çalışabilmemiz için eski sınavlardan kalan örnek sorular veriyordu. Bu şekilde sınava hazırlandım. Sınav esnasında herkes gibi ben de çok heyecanlıydım. 15 sorunun hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Her yerde kendimi görmeye başladım. Çok garip bir his oldu benim için. Büyüyünce ne olacağımı tam seçemedim ama diş doktoru olmak isterdim. Benim yaşımdaki arkadaşlarıma düzenli ve planlı çalışmalarını, planlarını haftalık değiştirmelerini ve ailelerinden destek almalarını öneriyorum. Ben de ailemden çok destek aldım. Annem ve babam matematik öğretmeni olduğu için matematiğe ayrı bir ilgim var. Yapamadığım soruları aileme sordum ve bana yardımcı oldular ve ben daha iyi çalışmaya devam ettim" diye konuştu.

"Yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı"

Ali Erdem Akkuş'un matematiğe ilgisinin odluğunu ifade eden Matematik Öğretmeni Neslihan Aktaş, "Bu yarışmanın sonucu bizim için sürpriz olmadı aslında. Öğrencimizin matematiğe ilgisi ve deneğimi çok fazlaydı zaten öğrencimizin. Kanada merkezli uluslararası bir yarışma olan Caribou Matematik Yarışması 15 sorudan oluşuyor ve sorular İngilizce olarak geliyor. Öğrencimiz 39 ülkenin katıldığı, toplamda 11 bin öğrencinin katıldığı sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak birinci oldu" diye konuştu.

"Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesi bizi gururlandırdı"

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu belirten anne Aslıhan Akkuş, "Ali Erdem, çok düzenli çalışan bir öğrenci zaten. Uluslararası bir sınavda başarı elde etmesiyle bizi fazlasıyla gururlandırdı. Bu süreçte de düzenli çalıştığı için çok sıkıntı yaşamadı. Günlük düzenli çözmesi gereken kendi ayarladığı soruları ve öğretmenimizin gönderdiği soruları çözdü. Aşırı fazla bir yükleme yapmadı. Düzenli çalıştı yalnızca. Kitabını okudu, oyununu da oynadı. Çok şükür gururlandırdı hepimizi. Hepimiz çok mutluyuz. Kendisi nerede mutlu olacaksa, nasıl kendini iyi hissedecekse, mutlu olabileceği hayrını göreceği bir meslek seçmesini isterim" dedi.

11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

YORUMLAR
500

Ali Erdem, matematik, Şampiyon, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu - Son Dakika


Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı İBB Başkanı İmamoğlu, 3 ilçe sayıp "Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı" diyerek uyardı         
23:54
Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi Son Dakika: Oyuncu Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi         
17:41
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek AKOM açıkladı! İstanbul'da hayatı durma noktasına getiren kar yağışı perşembe gününden itibaren megakenti terk edecek         
13:47
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07

Son Dakika Haberleri
09:27 İstanbul'da bugün kar yağışı olacak mı? Meteoroloji uzmanlarından merak edilen soruya yanıt
09:18 Ev sahipleri ve kiracılar arasında kriz büyüyor! Mahkeme salonları doldu taştı
08:58 Uzman isim tarih verdi! Kar yağışı ne zaman sona erecek?
08:56 Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!
08:40 Onlarca araç TEM'de mahsur kaldı, sürücülerin bekleyişi saatlerdir sürüyor
08:40 ABD'den gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasıyla ilgili ifade özgürlüğü uyarısı: Büyük hayal kırıklığı yaşadık
08:39 Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi
13:51 Kardan adamı kaçırdılar!
08:23 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Ocak altın fiyatları
08:22 Kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda iniş kalkış iptalleri saat 13.00'e kadar uzatıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 09:47:15. #1.13#
SON DAKİKA: 11 yaşında matematik yarışmasında dünya birincisi oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement