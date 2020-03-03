Osmaniyeli öğrencilerden, Mehmetçiğe ay yıldız koreografili destek - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ortaokul öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin İdlip bölgesinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na verdikleri desteği, okul bahçesinde ay yıldız koreografisi yaparak gösterdi.

Kadirli Ortaokulu öğrencileri, koreografi öncesinde şehitler için dua etti. Öğrenciler, "Vatan sana canım feda", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Öğrencilerden Resul Kıvrak, Mehmetçik'e destek olmak için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Mehmetçiğimize manevi güç olması amacıyla koreografi yaptık. Dualarımız onlarla. Allah, ayaklarına taş değdirmesin. Şehit ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Çanakkale'de dedelerimizin yaptığı gibi 15 yaşında olsak da göreve hazırız. Biz de torunlarımız için canımızı veririz." diye konuştu.