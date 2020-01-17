Osmaniyeli öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika

OSMANİYE'deki 446 okulda 134 bin 871 öğrenci, yarıyıl tatili öncesi karnelerini aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, karne dağıttığı öğrencilere, "Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız ve akrabalarınız ile güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın" dedi.

Osmaniye'de bulunan 446 okulda eğitim gören 134 bin 871 öğrenci, karnelerini alarak, yarıyıl tatiline başladı. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine; Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Coşkun, "Hepinize iyi tatiller diliyorum, bu süre içinde iyice dinlenin. İkinci dönem için enerji depolayın. Mutlaka sevdiklerinizle beraber olun, sevdiğiniz etkinlikleri yapın. Kendinizi odanıza, evinize kapatmayın. Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız ve akrabalarınız ile güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın. Tatil süresince cep telefonu ya da tabletle zamanınızı geçirmeyin. Dışarı çıkın, arkadaşlarınızla beraber olun, iyice dinlenin" diye konuştu. Vali Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrenciler için görev çizelgesi hazırlandığını da belirterek, "Burada toplam 5 görev var, fazla değil mutlaka bunları yapın. Bunların sizlerin hayata hazırlanmanızda, hayatı kavramanızda ve öğrenmenizde çok önemli katkısı olacaktır. Şimdiden iyi tatiller diliyorum; sağlık, afiyet diliyorum" dedi.