Son dakika haberi | Osmaniyeli şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

Edinilen son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde başlatılan Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda Sipi Dağı civarında sızma girişiminde bulunan teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım, dün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Osmaniye'ye getirildi. Sabah saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi helallik için Dumlupınar Mahallesinde bulunan baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Er Mustafa Çalım'ın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verilmek üzere tören alanına getirildi. Baba ocağında helallik alınmasından sonra askeri törenin düzenleneceği alana getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu musalla taşına konuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, baba İbrahim anne Zeynep Çalım ve kardeşlerine başsağlığı diledi. Anne Zeynep Çalım'a sarılan Bakan Yanık gözyaşlarına hakim olamadı. (Selçuk Kaya//İHA)

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