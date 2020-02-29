Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.


İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank(23) için Kadirli ilçesinde tören düzenlendi. Osmaniye Devlet Hastanesinden cenaze aracılığıyla alınan şehidin cenazesi önce Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından aynı mahallede bulunan ve şehit Batuhan'ın kendisi gibi 43 yıl önce şehit olan dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank'ın adını taşıdığı Yaşar Tank Camisine getirildi. Tabutun başına gelen güçlükle ayakta duran baba Ahmet Turan Tank'ı askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Cenazede şehidin nişanlısı Nida Tank, "Yıkılmayacağım, dimdik ayakta duracağım" diye şehidin annesi Songül Tank'a sarılarak ağıt yaktı.


Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde öğle namazını müteakip Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kadirli Asri mezarlık şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Aile ve Soyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, askeri yetkililer şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - OSMANİYE

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit düşen Tolga Can Yılmaz'ın eğitiminden son görüntüleri ortaya çıktı
İdlib'de askerlerimizin şehit edildiği yer ilk kez görüntülendi İnsan kaçakçısı: Allah'ın izniyle mültecilerin hepsini karşıya geçireceğiz İdlib şehidi Nihat Kara'nın ağabeyi Suat Kara'nın metaneti

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:56:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]