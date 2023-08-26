Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Son Güncelleme: 26.08.2023 18:28

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu. Acı haber, Mersin'in Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından ilçede oturan eşi Beyza Torun'a verildi.

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rak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu. Acı haber, Mersin'in Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından ilçede oturan eşi Beyza Torun'a verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

BABAEVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

1 çocuk babası Torun'un memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki babaevine de Türk bayrakları asıldı. Torun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, yarın Kadirli ilçesinde toprağa verilecek

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Kaynak: DHA

Osmaniye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu - Son Dakika
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