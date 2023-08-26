Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 29 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu. Acı haber, Mersin'in Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından ilçede oturan eşi Beyza Torun'a verildi.
rak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun şehit oldu. Acı haber, Mersin'in Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu tarafından ilçede oturan eşi Beyza Torun'a verildi.
1 çocuk babası Torun'un memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki babaevine de Türk bayrakları asıldı. Torun'un yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun, yarın Kadirli ilçesinde toprağa verilecek
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