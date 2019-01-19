Osmaniyespor'da, Pazarspor Maçı Hazırlıkları

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor, ikinci yarının ilk maçında sahasında konuk edeceği Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor, ikinci yarının ilk maçında sahasında konuk edeceği Pazarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Teknik direktör Recep Aydemir yönetiminde, maçın oynanacağı 7 Ocak Stadı'nda bir araya gelen Osmaniyesporlu futbolcular, karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.



Aydemir, idmanın ardından yaptığı açıklamada, iyi bir devre arası dönemi geçirdiklerini, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamayı istediklerini belirtti.



Takımla yolları ayrılan futbolcuların yerine transferler yapıldığını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:



"İlk yarının son 4 haftasında alınan 10 puanla takımımızdan beklentiler de yükseldi. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'da iki haftalık bir kampta, yeni transferlerimizle verimli bir devre arası geçirdik. Kentimizin beklentilerine cevap vermek durumundayız. Keyif veren, iyi mücadele eden bir takım olmamız gerekiyor. İkinci yarının ilk maçını kazanarak yakaladığımız yükselişi sürdürmek istiyoruz."

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