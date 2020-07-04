Osmaniyespor'dan Alp Arda Süper Lig yolunda!

Pandemi nedeniyle TFF 2. ve 3. liglerde sezonun sona erdirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 6. sırada bitiren Osmaniyespor'da forma giyen kaleci Alp Arda, başarılı performansıyla birçok kulübün transfer listesine girdi.

Galatasaray altyapısından yetişen 25 yaşındaki kaleciye Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın yanı sıra TFF 1. Lig'den Hatayspor, Giresunspor ve gelecek sezon TFF 3. Lig'de iddialı olacak bir takım kurma kararı alan Ofspor talip oldu.

Bu sezon cezalı olduğu 1954 Kelkit Belediyespor maçı dışındaki 27 lig karşılaşmasının tamamında 90 dakika forma giyen Alp, kalesinde 31 gol gördü. Ligdeki 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaran genç kaleci, Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yaptığı 2 müsabakada ise 1 gol yedi.

TFF 3. Lig'in en istikrarlı kalecileri arasında yer alan Alp Arda, transferiyle ilgili olarak, "Her futbolcu Süper Lig'de forma giymek ister ancak, gittiğin takımda sürekli oynayabilmek de önemli. Bu açıdan ben kariyerim için en doğru kulübü seçeceğim" dedi.