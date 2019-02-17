Son Dakika Haberleri: Osmaniyespor Fk - Adıyaman 1954 Spor: 4-0

Osmaniyespor Fk - Adıyaman 1954 Spor: 4-0

1 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Halit Karacabay (xxx), Erdem Değirmenci (xxx)OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xxx) (Dk. 77 Serbay Can), Yasin Elmas (xxx) (Dk.

Osmaniyespor Fk - Adıyaman 1954 Spor: 4-0, System.String[]


STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xxx), Halit Karacabay (xxx), Erdem Değirmenci (xxx)

OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (xxx), Hüseyin Rüzgar (xxx) (Dk. 77 Serbay Can), Yasin Elmas (xxx) (Dk. 72 Mehmet Tolunay Gül), Sergen Ekinci (xxx), İlyas Ekiz (xxx), Muhammet Ali Kurt (xxx), Murathan Buruş (xxx), İsmail Türkaslan (xxx), Alper Yener (xxx) (Dk.83 Mert Nuri Keskin), Emrah Özyaylaz (xxx), Eser Akbaş (xxx)

ADIYAMAN 1954 SPOR: Lokman Atakol (x), Mehmet Ali Yakışır (xx), Hakan Doğru (x), Eşref Koçak (x), Emre Keskin (x), Bahtiyar Dolma (xx), Semih Oğuz (x), Osman Yıldırgan (x) (Dk. 64 Batuhan Karagöz), Ahmet Buğrahan Tuncay (x), Baran Basut (x) (Dk. 57 Ulaş Sarı), Emre Adiloğlu (x) (Dk. 57 İsmail Bulut),

GOL: Dk.10 - Dk. 59 Yasin Elmas, Dk. 51 Eser Akbaş, Dk.65 Alper Yener  (Osmaniyespor FK)

SARI KARTLAR:  Dk. 58 Hüseyin Rüzgar, Dk. 87 Segen Ekinci (Osmaniyespor FK)

KIRMIZI KART: Dk.25 Ahmet Buğrahan Tuncay, (Adıyaman 1954 Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, 23'üncü hafta karşılaşmasında kendi evinde konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 4-0 yendi. Maçın ilk golünü 10'uncu dakikada Osmaniyesporlu Yasin Elmas kaydederken, 51'inci dakikada Eser Akbaş ikinci, 59'uncu dakikada ise Yasin Elmas kendisinin ikinci, takımının ise 3'üncü golünü filelerle buluşturdu. Adıyamansporlu Ahmet Buğrahan, 4. ve 25'inci dakikalarda gördüğü sarı kartlarının ardından kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Osmaniyesporlu Alper Yener 65'inci dakikada attığı golle skoru 4-0 yaptı. Ligin ilk devresinde deplasmanda rakibine 4-0 yenilen Osmaniyespor FK, rövanşını aynı skorla almış oldu. Karşılaşmayı Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Mustafa Loğoğlu, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:09 Kaynak: DHA

Yusuf Ziya Öztabak, Hüseyin Rüzgar, Adıyaman, Değerli Taş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor'u 4-2 Yendi Barcelona, Ajax'tan De Ligt'i 75 Milyon Euroya Transfer Ediyor

Mesut Özil, Amine Gülşe ile Hayranı Olduğu Diriliş Ertuğrul'un Setini Ziyaret Etti Sinan Gümüş: Topu Ne Zama Ayağıma Alsam Uğultu Kopuyor, Takımdan Ayrılacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:15:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniyespor Fk - Adıyaman 1954 Spor: 4-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]