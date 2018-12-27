Osmaniyespor Fk, Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Türkiye
3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya
'ya kampa gitti.
Teknik direktör Recep Aydemir
yönetiminde bir süre Osmaniye'de çalışmalarını sürdüren sarı yeşilli ekip, iki hafta sürecek kamp için Antalya Belek
'e gitti.
Kulüp binası yanında bulunan sahada yapılan son idmanda konuşan Aydemir, sezon hazırlıklarına Antalya'da devam edeceklerini belirtti.
Aydemir, futbolcularının bıraktığı yerden daha iyisini yapmak adına çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda daha çok mücadele eden, topun daha fazla bizde kaldığı, keyif veren, oynadığı oyunu skora da yansıtan bir Osmaniyespor hedefimizdir. Son dört maçta alınan 10 puan elbette beklentileri yükseltti. Büyük bir şehrin takımıyız. İkinci yarıda yapacağımız takviyelerle bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Sezonu grupta en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz.
Takımda 6 sporcu ile yollarını ayırdıklarını, devre arasında transfer yapacaklarını aktaran Aydemir, şunları söyledi:
"Yollarımızı ayırdığımız arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım daha iyi yerlerde ve başarılı olurlar. Takımımıza büyük katkılar sunacak futbolcular istiyoruz. Bu sebeple de ince eleyip sık dokumaya çalışıyoruz. Eksik olan noktalarımızı acilen tamamlamak durumundayız. Bu süreci en az hatayla geçirmek istiyoruz çünkü takımımızın buna ihtiyacı var."