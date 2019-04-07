Son Dakika Haberleri: Osmaniyespor - Kırşehir Belediye Spor: 1-3

Osmaniyespor - Kırşehir Belediye Spor: 1-3

1 saat önce

STAT: 7 OcakHAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İlker Ayten (xx), Burak Sami Şad (xx)OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (x), Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xx), Selahattin Selçuk Özkan (x) (Dk.

Osmaniyespor - Kırşehir Belediye Spor: 1-3, System.String[]


STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Batuhan Gültek (xx), İlker Ayten (xx), Burak Sami Şad (xx)

OSMANİYESPOR: Hasan Kaya (x), Hüseyin Rüzgar (x), Yasin Elmas (xx), Selahattin Selçuk Özkan (x) (Dk. 72 Murathan Buruş), Ferhat Duman (x), Ergun Cengiz (x), İlyas Ekiz (x), Muhammet Ali Kurt (xx), Serkan Küçük (x), Alper Yener (xx), Eser Akbaş (x) (Dk. 84 Sergen Ekinci)

KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR: İsmet Yumakoğulları (xxx), Erdinç Karakaş (xx), Fatih Şen (xx), Turgay An (xx), Fırat Aras (xx) (Dk. 46 Emrah Kaya), Ogün Bayrak (xx), Uğur Ayhan (xx), Murat Şimşek (xx), Taha Batuhan Yayıkcı (xx), Sinan Uzun (xx) (Dk. 60 Cihad Ateş), Ali Han Tunçer (xxx) (Dk. 85 Fahrettin Bıyıklı)

GOLLER: Dk. 32 Alper Yener (Osmaniyespor FK) - Dk. 51 - Dk. 54 Ali Han Tunçer, Dk. 78 (P) Turgay An (Kırşehir Belediye Spor)

SARI KARTLAR: Selahattin Selçuk Özkan, Hasan Kaya (Osmaniyespor FK) - Cihad Ateş, Erdinç Karakaş (Kırşehir Belediye Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor, 30'uncu hafta karşılaşmasında sahasında konuk ettiği Kırşehir Belediye Spor'a 3-1 yenildi.

7 Ocak Stadı'ndaki maçı Batuhan Gültek yönetirken, Gültek'in yardımcılıklarını İlker Ayten ve Burak Sami Şad üstlendi. Karşılaşmanın ilk golünü 32'nci dakikada Osmaniyesporlu Alper Yener kaydetti. İkinci yarının 51 ve 54'üncü dakikalarında sahneye çıkan Kırşehir Belediye Spor oyuncusu Ali Han Tunçer, takımının 2-1 öne geçmesini sağladı. 78'inci dakikada ise Turgay An, penaltından attığı golle durumu 3-1'e getirdi ve skoru tayin etti.

Çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmada Kırşehir Belediye Spor sahadan 3 puanla ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:03 Kaynak: DHA

Hüseyin Rüzgar, Selçuk Özkan, Hasan Kaya, Kırşehir, Spor
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