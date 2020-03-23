Osmaniyesporlu taraftarlar, yaşlılara hizmet için ekip kurdu - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniyesporlu taraftarlar, yaşlılara hizmet için ekip kurdu - Son Dakika Spor

Osmaniyesporlu taraftarlar, yaşlılara hizmet için ekip kurdu

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün taraftarlarları, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ekip kurdu.

Osmaniyesporlu taraftarlar, yaşlılara hizmet için ekip kurdu, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün taraftarlarları, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek için ekip kurdu.

Osmaniyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Berat Özsoy, İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik çıkarılan 'sokağa çıkma yasağı' genelgesi sonrasında, bu vatandaşların mağduriyet yaşamaması için göreve hazır oldukların söyledi. Derneğin ilk günden bu yana sosyal sorumluluk projelerinde öncü olduğunu dile getiren Başkan Özsoy, "Ülkemizde de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı dernek olarak yanlarındayız. Her türlü ihtiyaçları için bizi arayabilirler. Elimizden gelen tüm yardımı yapmaya hazırız" diye konuştu.

Derneğin başkan yardımcısı Bekir Esen ise Türk milletinin salgını yenebilecek güçte olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bir mağduriyet yaşıyoruz. Biz millet olarak bu yaşanan salgının üzerinden gelecek güce sahibiz. Uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı onların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yardımcı olmak öncelikli hedefimiz" dedi.

Derneğin tribün lideri Bayram Sümbül de genç taraftarlarla kurulan ekiple vatandaşların yardımına koşmaya hazır olduklarını ifade etti. Sümbül, şunları söyledi:

"Biz Osmaniyespor Taraftarlar Derneği olarak ülkemizin bulunduğu zor şartlar altında,  büyüklerimize yasak gelmesinin ardından devletimizin verdiği karar doğrultusunda engelli ve 65 yaş üstü, hasta olan ve evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlarımızın yardımına koşmaya hazırız. Osmaniyespor Taraftarlar Derneği olarak bize ulaştıkları takdirde bize genç kardeşlerimizle beraber onların hizmetine kendimizi adamak için varız ve var olmaya devam edeceğiz."


Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:32 Kaynak: DHA

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