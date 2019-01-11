Osmanlı'dan Günümüze Şifa Kaynağı Salep
54 dakika önce
Osmanlı'dan günümüze geleneksel damak tadına hitap eden salep içeceği, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve şifa özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden.
Osmanlı'dan günümüze geleneksel damak tadına hitap eden salep içeceği, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve şifa özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05 Kaynak: Youtube
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