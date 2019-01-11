Son Dakika Haberleri: Osmanlı'dan Günümüze Şifa Kaynağı Salep

Osmanlı'dan Günümüze Şifa Kaynağı Salep

54 dakika önce

Osmanlı'dan günümüze geleneksel damak tadına hitap eden salep içeceği, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve şifa özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden.

Osmanlı'dan günümüze geleneksel damak tadına hitap eden salep içeceği, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve şifa özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:05 Kaynak: Youtube

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