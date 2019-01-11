Osmanlı'dan günümüze geleneksel damak tadına hitap eden salep içeceği, vücut sıcaklığını artırması, hoş kokusu ve şifa özelliğiyle soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden.

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