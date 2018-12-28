Osmanlı'nın Korkusuz Süvarileri : Deliler
53 dakika önce
>> Bu belgesel videomda "Osmanlı'nın Korkusuz Süvarileri : DELİLER" konusunu inceledim.İyi seyirler.
>> Bu belgesel videomda "Osmanlı'nın Korkusuz Süvarileri : DELİLER" konusunu inceledim.İyi seyirler...
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:06 Kaynak: Youtube
Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor
16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu
'Yurtta Sulh Konseyi' Davasında 2 Sanık İçin Tahliye Kararı Verildi