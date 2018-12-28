Osmanlı Afrika'da Hiçbir Zaman İşgalci Olmadı"

Türkiye'nin eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Batılı ülkelerin aksine Türklerin Afrika'ya hiçbir zaman işgal niyetiyle yaklaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin eski Çad Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, Batılı ülkelerin aksine Türklerin Afrika'ya hiçbir zaman işgal niyetiyle yaklaşmadığını söyledi.



Ankara'da düzenlenen ve Afrikalı öğrenciler ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı "Afrika'nın Dış Siyasetinde Türkiye'nin Yeri" konulu panelde konuşan Kavas, Türkiye ile Afrika'nın tarihi ilişkilerini değerlendirdi.



Cezayir, Fas ve Tunus gibi Kuzey Afrika ülkelerinin, Osmanlı döneminde 400 yıl Türklerin himayesinde kaldığını anlatan Kavas, "Biz 400 yıl burada kaldık ancak bu süre içerisinde 4 savaş dahi yapmadık." dedi.



Kavas, Batılı ülkelerin işgaline uğrayan Libya, Cezayir ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinde milyonlarca insanın katledildiğini hatırlattı.



Batılı ülkelerin aksine Türklerin Afrika'ya hiçbir zaman işgal niyetiyle yaklaşmadığını vurgulayan Kavas, "Osmanlı devleti oradaki insanlarla adeta akraba oldu. Bunu ne bir Fransız, ne bir İtalyan ne de bir Çinli yaptı. Osmanlı Afrika'da hiçbir zaman işgalci olmadı. O yüzden Osmanlı, Afrika'yı vatan edinmedi." diye konuştu.



Kavas, Afrika halkının, tarihte Batı tarafından savaşlarda kullanıldığını belirterek, Çanakkale ve Birinci Dünya Savaşları'nı buna örnek gösterdi.



Batı'nın Afrika'da sömürgeciliğe devam etme peşinde olduğunu ifade eden Kavas, "Sömürgecilik Afrikalı halkların kaderi değildir. Elbette geçmişte yapılan haksızlıkları, işgali hatırlamamız gerekir ama bunu bir intikam aracına dönüştürürsek doğru olmaz." diye konuştu.



Panel sonunda Büyükelçi Kavas'a plaket takdim edildi.

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