Osmanlı altını aldığını sandı dolandırıldığını sonra anladı - Son Dakika
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Osmanlı altını aldığını sandı dolandırıldığını sonra anladı

30.03.2022 15:10
Osmanlı altını aldığını sandı dolandırıldığını sonra anladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş Osmanlı altınları aldığını zannederken 10 bin dolar dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş Osmanlı altınları aldığını zannederken 10 bin dolar dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden A.R.C. (49) isimli vatandaş, ismini Hasan olarak tanıtan bir şahıstan, Osmanlı dönemine ait altınları almak amacıyla anlaştığını, İzmir'de bir kuyumcuya şüpheli şahıs ile giderek altınlardan numune olarak gösterdiklerini, altınların da gerçek altın olduğunu sanarak şüpheli şahsa 10 bin dolar para ödediğini ancak altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayınca şahıstan şikayetçi oluğunu belirtti. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturmaya başlanılırken, dolandırılan vatandaşa suçlu profilinde gösterilen fotoğraflarda olayı gerçekleştiren şahsın A.D. (32) isimli şahıs olduğunu teşhis etti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. - MANİSA

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Turgutlu, Osmanlı, Manisa, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmanlı altını aldığını sandı dolandırıldığını sonra anladı - Son Dakika


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