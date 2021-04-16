Osmanlı arşivinden getirilen belgelerin bulunduğu sergi Kars'ta açıldı - Son Dakika

Kars'ta, Osmanlı arşivinden getirilen belgelerle oluşturulan sergi, vatandaşların beğenisine sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesinin faaliyete aldığı Aynalı Köşk'te Turizm Haftası dolaysıyla "Arşiv belgelerinden Kars" sloganıyla hazırlanan sergide, Kars'ın aldığı "Gazi şehir madalyası" ile birçok belge yer alıyor.

Serginin açılışı, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin tarafından yapıldı.

Sergilenen belgeleri inceleyen Öksüz, Çetin'den bilgi aldı.

Öksüz, Kars'ın tarihine ilişkin Devlet Arşivleri Başkanlığında bulunan çeşitli belgeleri Kars halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

Kars'ın birçok tarih ve kültürel zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Öksüz, "Bu bina, kullanılamayan metruk bir bina haline gelmişti. Amacımız bu binayı vatandaşımızın hizmetine sunmaktı. Öncelikle binada bakım ve onarım çalışması yaptık. Bu binayı sanat merkezi ve bilgievi olarak inşallah önümüzdeki günlerde tam anlamıyla faaliyete geçireceğiz." dedi.