OSMANLI ASKERİNİN MEKTUBU, TORUNUNUN EVİNDE - Son Dakika

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde oturan Hacı Dede Kuzucu (62), Birinci Dünya Savaşında Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan kendisiyle aynı adı taşıyan Osmanlı askeri dedesi Hacı Dede'nin yazıp, yıllar sonra Türk Kızılayınca teslim edilen mektubunu evinin en değerli yerine astı.

Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı döneminde esir düşen Osmanlı askerlerinin ailelerine yazdığı mektuplardan bazıları, savaş koşullarında sahiplerine ulaştırılamadı. O dönem adı Hilal-i Ahmer olan Türk Kızılayı'nın arşivinde, sahiplerine ulaştırılamayan yaklaşık 30 bin mektup bulunuyor. Osmanlıca yazılmış mektuplar Türk Kızılayı tarafından Türkçe'ye çevrilerek yakınlarına teslim ediliyor.

EVİNİN EN DEĞERLİ YERİNE ASTI

1914'te Birinci Dünya Savaşı'nda Yemen'de İngilizler tarafından esir alınan Hacı Dede'nin mektubu da Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan tarafından, Kırıkkale'nin Çelebi ilçesi Karaağaç köyünde yaşayan ve kendisiyle aynı adı taşıyan 6 çocuk sahibi Hacı Dede Kuzucu'ya teslim edildi. Kısmen işitme engelli olan Hacı Dede Kuzucu, çeçeveli şekilde kendisine teslim edilen dedesinin mektubunu, evinin en değerli yeri olan salona astı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Üç senedir esir bulunuyorum. Şimdiye değin memleketim canibinden hiçbir mektup alamadım. Bundan dolayı tahassul eden ahval-i müellimemi hiçbir suretle tarif edemem. Lütfen atideki adrese bil-müracaa pederim Süleyman Ağa'nın hayat ve mematından bir haber yetiştirmenizi kemal-i ehemmiyet suzişle istirham eylerim efendim."

'ÇOK MUTLUYUZ, GURURLUYUZ'

Osmanlı askeri Hacı Dede'nin torunlarından Hacı Dede Kuzucu'nun kardeşi Murat Kuzucu (48), "Dedemiz bize bir hatıra, anısını bıraktığı için gerçekten de çok gururluyuz. Kızılay Genel Müdürlüğüne mektubu bize ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Dedemden, babamdan sonra inşallah biz de bu anıları, hatıraları götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Çok mutluyuz, gururluyuz" dedi.

'EVİN MÜZE OLMASINI İSTİYORUZ'

Murat Kuzucu, kendi evlerinin hemen yanında dedelerinden kalan ev olduğunu ve orada eşyalarını hala sakladıklarını söyledi. O evin müze olmasını istediklerini anlatan Kuzucu, "Kızılayımızın desteği, Valiliğin destekleri, Kaymakamlığın destekleriyle inşallah daha bir güzel bir şey olmasını istiyoruz. Hatıralarını, anılarını yaşatmak istiyoruz. Biz elimizden geldiği kadar torunları olarak bizden sonraki kuşaklara da götürmeye çalışacağız" diye konuştu.