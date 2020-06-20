Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor - Son Dakika

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor -Kılıç ve bıçakların ana vatanı 'Yatağan Mahallesi' -En fazla rağbeti tutma sapı koç ve keçiboynuzundan yapılan kılıçlar görüyor -Dizi ve filmlerde kullanılan bıçak ve kılıçlar Yatağan'da üretiliyor...

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor

-Kılıç ve bıçakların ana vatanı 'Yatağan Mahallesi'

-En fazla rağbeti tutma sapı koç ve keçiboynuzundan yapılan kılıçlar görüyor

-Dizi ve filmlerde kullanılan bıçak ve kılıçlar Yatağan'da üretiliyor

DENİZLİ - Osmanlı Devleti döneminde ürettiği kılıçlarla askerlerin zaferden zafere koşmasını sağlayan Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi günümüzde de kaliteden ödün vermeden ürettiği bıçak ve hediyelik kılıçlar ile halen sektörün öncüsü konumunda. Üretilen kılıçlar arasında en fazla rağbeti ise tutma sapı koç ve keçiboynuzundan yapılan kılıçlar görüyor.

Serinhisar ilçesine bağlı 2 bin 628 nüfuslu Yatağan Mahallesinde yüzyıllardır demircilik sanatı devam etmektedir. Selçuklular Dönemi'nde Oğuzların Anadolu'yu yurt edinmesiyle birlikte Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinin bulunduğu bölgeye Türkmen'lerden asıl adı Osman olan "Yatağan Baba" yerleşti. Yatağan Baba demirci olduğundan dolayı hem yerleşim alanının adı hem de Yatağan kılıcının adının buradan geldiği bilinmekte. Mahallede 11. ve 13. yüzyıllardan bu yana demircilik sanatı gelişerek bıçak, çakı, tahra, balta ve makas gibi kesici aletler günümüzde de yapımı devam ediyor. Yatağan Mahallesinde vatandaşlar geçimini bu şekilde sürdürüyor. Demircilik mesleği günümüzde yavaş yavaş değişmeye başlarken, Yatağan Mahallesinde ise evrilerek el yapımından ziyade yerini makineleşmeye bıraktı.

"Babamdan gördüğümüz kadarıyla devam ediyoruz"

Mahallede uzun yıllardır bıçak ve hediyelik kılıç imalatı yapan Mehmet Doğan, mesleği babasından öğrendiğini ve yılladır sürdürdüğünü ifade etti. Çakı, bıçak ve kılıç imalatı yaptıklarını hatırlatan Doğan, "Oğlumda mesleği öğreniyor yanımda ve bu aralar okullarda tatil olunca hep yanımızda olacak artık, diğer zamanlarda da tatilde de yardım ediyordu. Oğlumda öğreniyor ve devam ettirecek Allah'ın izniyle. Kılıçtan kılıca fark oluyor mesela makastan veya kalın bir çelikten döverek yaptığımız bir kılıç bir hafta sürüyor. Ama paslanmaz çelik ve hazır çelik olursa, paslanmaz olarak gelen çelikler de onun yapımı 1-2 gün sürüyor. Yapacak oluğumuz işe bağlı, üstünde ki işleme bağlı, müşterinin isteğine bağlı oluyor. Müşteri gravür yani desen çalışması isteyebilir. Bazen sadece düz bir kılıç istiyor. Torunlara yadigar olarak istiyorlar bazen üstü işlemeli kılıçlar da istiyorlar" dedi.

"Kılıçlar dünyanın her yerine gidiyor"

Doğan, ürettikleri her kılıcın kendisine göre bir özelliğinin olduğunu dile getirerek, kılıçların istenilen özellik ve kalitelerine göre yapılmasının birkaç sürdüğünü aktardı. Bazen müşteriden gelen talebe göre kılıçların saplarının koç ve geyik boynuzundan yapıldığını belirten Doğan şunları söyledi:

"Aksesuar olarak kullanılacak olan kılıç var veya bir de torunuma benim atalarımızdan görmüş olduğumuz kılıçlardan isterlerse onun yapımı çok uzun sürüyor. Bunun kapzaları değişik oluyor icabında hazır fleks ya da pleksi gibi malzemelerden yaptığımız kılıçların sapları uğraştırmıyor ama bunu bir koç boynuzundan ya da bir geyik boynuzundan yaparsak o haliyle uğraştırıyor. Bunların hepsi zaman meselesi ve zamanla olan şeyler. Burada yapılan kılıçlar dünyanın her yerine gidiyor. Türkiye geneli ağırlıklı, Almanya'dan gelen misafirler götürüyor ve dışarıdan istekler oluyor. İnternet olması sebebiyle herkes görüyor Avrupa'dan da çok fazla takip eden var. Zamanı geliyor Avrupa'ya da bıçak, kılıç gönderiyoruz. Bu internet işi bizi iyi yerlere getirdi. Dizi ve filmlere de kılıç, bıçak gönderiyoruz."

"Herkesin evinin bahçesinde bıçak atölyesi var"

Doğan'ın oğlu Mustafa Gürbüz Doğan ise babasının mesleği devam ettirmekte kararlı olduğunu kaydederek, mahallelerinde neredeyse her evin bahçesinde ya da yanında bir atölyeye rastlamanın mümkün olduğunu anımsatarak, "Bu işi öğreneli bir yıl falan oldu ve bir yıldan bu yana yapıyorum. İlk kağıda bıçağın çizimini yapıyorum, şeklini çıkartıyorum ve demire çizerek her işlemini yaparak kendime bir bıçak yapabiliyorum. Bende ilk önce başka bir yerde çalışarak öğrendim sonra babamın yanına geldim. Kendime yeni bir iş bularak yeni uğraşlar ile bir bıçak yapmaya çalışıyorum. Benim yaşımdaki çocuklarda başladı şuanda, herkesin evinin bahçesinde bıçak atölyesi var" diye konuştu.

Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor

Demircilik, Kılıçlar, Yatağan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 01:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor - Son Dakika

Son Dakika

Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı 50'lik yıldız şarkıcıdan ayna karşısında cesur poz! Karın kaslarıyla şov yaptı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı Sevgilisiyle tatilde olan Özge Özpirinçci'nin yelkenli teknesi yan yattı İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Akhisarspor'da toplam 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:39
Son Dakika: LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak Son Dakika: LGS sınavı sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak         
13:30
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı         
13:00
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım         
12:57
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar         
12:39
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı         
12:16
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti         
12:06
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü         
12:06
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı         
12:05
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı         
11:53
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi         
11:30
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı         
11:06
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı         
11:00
Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi Merkez Bankası, vatandaşın kredi talebinin karşılanması için bankalara esneklik getirdi         
10:57
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı         
10:52
İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı         
10:48
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu         
10:39
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu         
10:39
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye         
10:36
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu         
10:36
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı         
10:28
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti         
10:16
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor         
10:12
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü         
10:12
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi         
10:04
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm         
10:03
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek         
09:55
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor         
09:47
İbrahim Tatlıses'in İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı         
09:44
Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı Koronadan ölen ilk sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2020 14:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı askerlerini zaferden zafere koşturan 'Yatağan Kılıçları' şimdi vitrinleri süslüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei