Son Dakika Haberleri: Osmanlı bağdat'ı bu sempozyumda ele alınacak
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Osmanlı bağdat'ı bu sempozyumda ele alınacak

1 saat önce

İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Bağdat, Osmanlı asırlarındaki kimliğiyle "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"nda ele alınacak.

Osmanlı bağdat'ı bu sempozyumda ele alınacak, System.String[]
İslam medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olan Bağdat, Osmanlı asırlarındaki kimliğiyle "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu"nda ele alınacak.

Parlak tarihi devirlere ev sahipliği yapmış olan Bağdat'ın en önemli dönemlerinden birisi de Osmanlı asırlarıdır. Kanuni Sultan Süleyman'ın 1535'te Bağdat'a girmesi ile başlayan ve 1917 yılında İngilizlerin Bağdat'ı işgali ile sonuçlanan bu süreç, Osmanlı Bağdat'ı olarak adlandırılıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM), Tarih Bölümü ve İmam-ı Azam Ebu Hanife İlim ve Araştırma Vakfı iş birliğiyle 26-27 Aralık'ta İstanbul'da "Uluslararası Osmanlı Bağdat'ı Sempozyumu", Osmanlı Bağdat'ının son dönemine odaklanıyor.

Sempozyumda hem en az ele alınan hem de Modern Irak'ı hazırlayan dönem olması nedeniyle 1831-1917 dönemi üzerine hazırlanacak bildiriler tartışmaya sunulacak. Söz konusu dönem idari, askeri, sosyo-ekonomik hayat, ilmi ve kültürel gelişmeler, sosyal problemler, eğitim ve kurumlar, dini müessesler, matbuat gibi konular üzerinden değerlendirilecek. Sunulan bildiriler sempozyumun ardından kitap haline getirilecek.


Kanuni Sultan Süleyman, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:09 Kaynak: DHA
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