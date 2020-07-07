"Osmanlı belgelerindeki Kuveyt" kitap haline getirildi - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA), Osmanlı arşivlerinde yer alan belgelerle hazırladığı "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt/ İstanbul'daki Osmanlı Arşivlerinden Seçilmiş Belgeler 1850-1900" kitabını yayımladı.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir El-Sabah'a takdim edilmek üzere, hazırlanan kitabın özel nüshası, yapılan etkinlikle IRCICA Genel Direktörü Halit Eren tarafından Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi'ye teslim edildi.

Etkinlikte konuşan Eren, IRCICA'nın İslam medeniyeti ve ülkelerinin tarihi üzerine yürüttüğü araştırma projeleri, akademik yayınları, sergileri ve eğitim programlarına ilişkin bilgi verdi.

Eren, merkezin Kur'an-ı Kerim incelemeleri, arkeoloji, güzel sanatlar, mimari mirasının korunması ile bilim ve sanat tarihi gibi konulardaki çalışmalar yoluyla İslam medeniyeti araştırmalarını geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Bu yolla İslam medeniyetini doğru ve iyi şekilde tanıtmayı, İslam ülkeleri ve diğer ülkeler arasında kültür alışverişlerini sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Eren, çalışmalar neticesinde başta Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere İslam dünyasının şehirlerinin tarihi fotoğraflarından oluşan 350'den fazla kaynak yayın hazırladıklarını kaydetti.

İslam dünyasındaki arşiv ve kütüphaneleri kaynak olarak kullandıklarına değinen Eren, İstanbul'daki Osmanlı Arşivleri koleksiyonunu da kullanarak "Osmanlı Belgelerinde Kuveyt/ İstanbul'daki Osmanlı Arşivlerinden Seçilmiş Belgeler 1850-1900" kitabını hazırladıklarını anlattı.

Eren, arşivlerdeki kaynakları kullanarak hazırlanan Osmanlı döneminde Arap ülkelerine ilişkin kitapların araştırmacılar için temel kaynak olduğunu ifade ederek, Osmanlı Belgelerinde Kuveyt kitabının hazırlanmasında Al-Zawawi'nin bu dönemdeki Kuveyt'e duyduğu ilginin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kitapta Kuveyt'in 19. yüzyılın ikinci yarısındaki tarihinin önemli bir bölümünün kapsandığını ifade eden Eren, Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hadiseler karşısındaki tavrı, Kuveyt yöneticileri olan Sabah Ailesinin Osmanlı Devleti nezdinde sahip olduğu yüksek statü ve ayrıcalıkların da kitaba yansıdığını vurguladı.

Al-Zawawi de araştırma projesinin ve neticesinde yayınlanan kitabın önemine vurgu yaparak, Osmanlı Arşivleri'nin İslam ülkeleri için önem taşıdığını belirtti.

Konuşmaların ardından Eren, kitabın hazırlanan özel nüshasını El-Sabah'a takdimi için Al-Zawawi'ye teslim etti.