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Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu - Son Dakika

Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu

02.11.2021 18:30

Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu Yok olmaya yüz tutmuş ata tohumlarının korunması, üretilmesi ve çoğaltılması amacıyla Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar meyvelerini veriyor.

Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu

ZONGULDAK - Yok olmaya yüz tutmuş ata tohumlarının korunması, üretilmesi ve çoğaltılması amacıyla Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu kapsamda üretilen Osmanlı Çileği fideleri, başvuruda bulunan vatandaşlara dağıtılırken, gerçekleştirilen fide dağıtımı büyük ilgi gördü.

Kdz. Ereğli Belediyesi, Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen Osmanlı Çileği fidelerini, başvuruda bulunan vatandaşlara dağıttı. Ata tohumlarının korunması, üretilmesi ve çoğaltılması amacıyla Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalar gelişerek devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler birimi tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Ereğli'ye özgü 14 farklı tohum çeşidi üretiliyor. Tohumlar, ayıklanıyor, çoğaltılıyor. Delihakkı'da belediyeye ait alanda devam eden Ata Tohumu Projesi kapsamında yeni seralar yapılıyor. Üretim her yıl artıyor.

Fide dağıtımı töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Bulak, başvuruda bulunan vatandaşlara fide dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Ata Tohumu Projesi kapsamında Karadeniz Ereğli'mize özgü olan ve kendine has tadı, kokusu, aroması bulunan Osmanlı Çileğimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için Osmanlı Çileği' nin üretimini yapmaktayız.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Belediyemiz fide dağıtımı yaparak üreticileri desteklemektedir.

Ata tohumlarımızın üretimlerini artırıyoruz. Ciddi talep var ve üretmeye devam edeceğiz. Ereğli'mizin bu değerine sahip çıkıyoruz ve Osmanlı Çileği fidelerini halkımız ile buluşturuyoruz. Fidelerimizi ayrıca Burdur Üniversitesi, Alaplı Ticaret Odası, Alaplı Kaymakamlığı gibi çeşitli kamu kurumlarına dağıtıyoruz."

"Osmanlı Çileği ismini literatüre kazandırdık"

Literatüre yeni çilek çeşidi adı olarak Osmanlı Çileği'nin, belediyenin çalışmaları sonucu girdiğini ifade eden Bulak konuşmasında, "Çilek Üreticileri Derneği ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Coğrafi işaretini alırken belediyemiz de katkıda bulundu. Belediye Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatıyla 2 yıl önce seraları kurduk. Üçüncü seramızı 2022'de kuracağız. Hem tohum adetini hem fide adedini artıracağız. 2 yıldır, yerel tohumların saptanması üzerinde çalışıldı. 2022 yılı sonrası bol miktarda seri bir şekilde dağıtabileceğiz."

Okumuş, "Fideleri 50 katına çıkarabilirsiniz"

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş da konuşmasında, Osmanlı Çileğinin özellikleri ve Ata Tohumu Projesi konusunda bilgi vererek şunları söyledi:

"Dağıtacağımız bu fideleri sizler de kendi bahçelerinizde çoğaltıp 50 katına kadar çıkarabilirsiniz. Bizler de böyle yapıyoruz. Elimizdeki fideler yettiği ölçüde bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda üretimi daha da artırmayı hedefliyoruz."

Törene, Meclis üyeleri, ilgili müdürler ve teknik ekip katıldı.

Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu
Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu
Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu
Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu

Ereğli Belediyesi, Osmanlı, Ereğli, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı çileği fideleri halkla buluştu - Son Dakika


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