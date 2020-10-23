Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı - Son Dakika

Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı

23.10.2020 19:23
Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin halka dağıtacağı 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi için başvuruların tamamlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi'nin halka dağıtacağı 2 bin 500 adet Osmanlı Çileği fidesi için başvuruların tamamlandığı bildirildi.

Kdz. Ereğli Belediyesi'nin Delihakkı bölgesindeki tesislerinde bu yıl ürettiği 2 bin 500 Osmanlı Çileği fidesinden almak isteyen vatandaşlar için başvurular sona erdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi'ne 28 Ekim'e kadar devam edeceği duyurulan başvurular, yoğun talep nedeniyle bugün itibarıyla tamamlandı. Fidelerin dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı

Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cephede dağılan sözde Karabağ Lideri Harutyunyan, Putin'den devreye girmesini istedi Dortmund'lu Emre Can'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi Madde bağımlısı ve psikolojik rahatsızlığını bulunan genç, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi Bekçi, trafikte üzerine tüfekle yürüyen kişiyi vurarak durdurdu Son Dakika: Yüz yüze eğitimde üçüncü aşamanın detayları belli oldu Suudilerden Trump'ı kızdıracak hamle: Çinli Huawei ve Alibaba ile anlaşma imzaladılar Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi
"Evde ek iş" tuzağına düşmeyin! Yüzlerce kişi mağdur oldu         
19:20
Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı Sudan ile İsrail ilişkileri normalleştirme kararı aldı         
19:03
Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti Son Dakika! NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta Akdeniz'de yapılacak tatbikatları iptal etti         
18:25
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 5 bin personel alınacak         
17:33
Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü Kahramanmaraş'ta vakalar artıyor! HES haritası kırmızı renge büründü         
17:14
15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı 15 yıldır komada olan prens, ilk kez elini oynattı         
16:44
Bursa'da Bursa'da "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti Erdoğan'ın S-400 açıklamasının hemen ardından ABD'nin vize işlemlerini askıya alması dikkat çekti         
15:46
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor         
13:53
Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak         
12:52
3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu         
12:04
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak Eski Galatasaraylı Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak         
11:05
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 19:33:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmanlı Çileği fidesi için başvurular tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei