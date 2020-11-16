Osmanlı çileğinin raf ömrü araştırılacak - Son Dakika

Osmanlı çileğinin raf ömrü araştırılacak

16.11.2020 16:23
Osmanlı çileğinin raf ömrü araştırılacak, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üretilen, pembe rengi, aroması ve kokusu dolayısıyla rağbet gören osmanlı çileğinin raf ömrünü araştırmak için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde üretilen, pembe rengi, aroması ve kokusu dolayısıyla rağbet gören osmanlı çileğinin raf ömrünü araştırmak için çalışma başlatıldı.

Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Burdur Üniversitesi'nin yürüttüğü Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) projesi kapsamında osmanlı çileğinin raf ömrünün araştırılacağı belirtildi.

Projenin, üniversitesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı tarafından sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite rektörlüğü inceleme için Ereğli Belediyesi'nden osmanlı çileği fidesi talebinde bulundu. TÜBİTAK Projesi olarak kullanılacak, 'Osmanlı çileğinde meyve dokusu yumuşaması ile ilgili Pektat Liyaz ve Poligalakturonaz Gen Homologlarının Moleküler Klonlaması ve İfadelerinin Karakterizasyonları' başlıklı inceleme için Ereğli Belediyesi, Burdur Üniversite'sine Delihakkı'da bulunan Ata Tohumu Projesi tesislerinde ürettiği 50 adet osmanlı çileği fidesi gönderdi."

Ayrıca açıklamada, inceleme sonrası dünyada sadece Ereğli'de yetişen ve çilek türlerinin en lezzetlisi olarak kabul edilen osmanlı çileğinin raf ömrü tespit edilerek uzatılması yönünde çalışmaların başlatılacağı ifade edildi.

Ereğli Belediyesi, Zonguldak, Osmanlı, Burdur, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmanlı çileğinin raf ömrü araştırılacak - Son Dakika


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