"Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi' paneli - Son Dakika

"Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi" paneli

6 saat önce

Bulgar tarihçi-yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, Ermeni soykırımı iddiaları için en iyi yanıtın arşivlerde olduğunu belirterek, "Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu.

Bulgar tarihçi-yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, Ermeni soykırımı iddiaları için en iyi yanıtın arşivlerde olduğunu belirterek, "Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu. Osmanlı devleti içinde bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş, hiçbiri yok edilmemiştir." dedi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Balkanlara Vefa Derneği tarafından Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Osmanlı'da Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi" konulu panelde "Bulgarlar Türktür" kitabını kaleme alan Bulgar tarihçi-yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov konuşmacı olarak katıldı.

Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili açıklamalar yapan Dinkov, Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilincinin olmadığını, herkesin inanç, görüş, yaşam tarzı yönünden özgür olduğunu kaydetti.

Dinkov, Osmanlı'nın kendi içinde ırk ayrımı yapmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Her ırk kendi arasında eşitti ve iktidarda da her ırktan temsilci yer alıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nda etnik kimlik bilinci yoktu. Osmanlı birliği kanun önünde herkesin eşit olmasını sağlıyordu. Osmanlı döneminde Ortodokslar, Katolikler ve bütün dinler bir arada yaşıyordu. Modern Avrupa'da bu çok kültürlülüğe başka hiçbir yerde rastlanmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde, bugünün 60 devleti bulunuyordu ve bunlarda 100'den fazla etnik grup yaşıyordu. Ancak bu halkların hiçbiri dilini ve kültürünü kaybetmedi. Osmanlı, Balkanlara ilk ayak bastığında, Bulgar halkının diline, dinine ve kültürüne sahip çıktı. Bulgarların Fatih Sultan Mehmet sayesinde çok sayıda kiliseleri oldu."

Ermeni soykırımı iddialarına da değinen Dinkov, "Ermeni iddiaları için en iyi yanıt arşivlerde bulunuyor. Osmanlı'nın yönetim tarzında toplum etnik olarak ifade edilmiyordu. Etnik ayrımcılık yoktu. Osmanlı devleti içinde bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş, hiçbiri yok edilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Dinkov, incelediği bir Rus generalin arşivinde bu olayların farklı açıdan yansıtıldığını gördüğünü dile getirerek, "Bu generalin Rus imparatoruna ve başkomutanına yazdığı günlükler var. Doğu Anadolu'daki olayları farklı açıdan yansıtıyor. Bunun arşivine baktığımızda bu olaylarda Türkler hiç yer almamıştır, Osmanlı hükümeti de bu işlere müdahil olmamıştır." değerlendirmesini yaptı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:16 Kaynak: AA
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