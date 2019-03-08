Son Dakika Haberleri: Osmanlı'dan Bugüne Eğitim Tarihimizin Belgeleri Gün Yüzüne Çıktı

Osmanlı'dan Bugüne Eğitim Tarihimizin Belgeleri Gün Yüzüne Çıktı

1 saat önce

Koleksiyoner- yazar Enver Beşinci'nin "Osmanlı'dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya" adlı koleksiyon niteliğindeki eserini, 7 Mart Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tanıttı.

Osmanlı'dan Bugüne Eğitim Tarihimizin Belgeleri Gün Yüzüne Çıktı, System.String[]

Eğitim tarihimizi ve birikimimizi belgeleri ile sunan "Osmanlı'dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya" adlı kitap, İBB iştiraki Kültür AŞ Yayınları'ndan çıktı.

Eğitim tarihimize ışık tutan bir belge niteliğindeki "Osmanlı'dan Günümüze, İcâzetten Diplomaya" Enver Beşinci Koleksiyonu adlı kitap, 7 Mart 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda düzenlenen programda tanıtıldı.

Törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, Araştırmacı-Yazar-Koleksiyoner Enver Beşinci, Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, İlahiyatçılar Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Dr. Mehmet Ali Sarı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Hamza Akbulut, Gazeteciler Ekrem Kızıltaş, Murat Gener, Veyis Ateş, akademisyenler, medya mensupları ve kitapseverler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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