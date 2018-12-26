Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri' Adlı Kitap Yayımlandı

'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri' adlı kitap Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.

'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri' adlı kitap Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı.



Dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan kitlesel göç hareketleri ve mültecilik sorununa dair tarihsel bir çalışma, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlandı. Ufuk Erdem'in kaleme aldığı Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri (1860-1923) adlı kitap, 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'nin en önemli meselelerinden birisi haline gelen kitlesel göç hareketleri karşısında hayata geçirilen Muhacir Komisyonlarını detaylı olarak ele alıyor. Eser, 19. yüzyılın başlarında Osmanlı-Rus savaşlarıyla yoğunlaşan ve Trablusgarb, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarıyla kronik bir sorun haline dönüşen göçmenlerin iskanı meselesinin çözümünde bu komisyonların rolünü irdeliyor.



Göçmenlerin sorunlarını devlete en az külfeti getirecek şekilde çözüme kavuşturmak ve onları kendi kendilerine yetecek duruma getirmek amacıyla oluşturulan teşkilatların incelendiği çalışmada, yoğun kitlesel göçlere neden olan savaşlar sırasında kurulan bu teşkilatların kadrolarına, mali kaynaklarına, faaliyetlerine yer veriliyor. Göçlerin genel nüfusa etkisi, muhacirlerin iskanı için yapılan çalışmalar, göçmenlerin geçimlerini sağlayabilmeleri için alınan önlemler, vatandaşlığa geçişe ilişkin düzenlemeler ve ahali tarafından göçmenlere yapılan sosyal yardımların anlatıldığı kitap, göç ve müessese tarihi çalışmaları için kıymetli bir kaynak olma özelliği taşıyor. - ANKARA

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